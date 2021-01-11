Наполнить Divi WordPress сайт контентом

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок559 просмотров
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Ищу кого-то кто имеет опыт работы с Divi шаблоном.

Есть готовый текст и фотографии. Текст нужно разместить на сайте.

Сайт URL и текст прикреплёны в файле.

Работы максимально на час.

Оплата через Payoneer или Western Union.

Возможно постоянное сотрудничество.

WordPress
3 года назад
dima0815
33 годаГермания
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
voronana
Надежда 
35 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$18
1 день
Очень приятно сотрудничать с Надеждой. Четкое предложение. Быстрая и качественная работа. Не просто выполняет задание, а ещё предлагает идеи что можно сделать лучше. Спасибо.
Дмитрий - замечательный заказчик! 👍 Четкая и грамотная формулировка задач. Налаженная обратная связь. Быстрая оплата! 💰 Рекомендую! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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