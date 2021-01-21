Добавить на сайт картинки

$10
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок717 просмотров
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Необходимо добавить картинки к товарным категориям. 

Картинки - товар на белом фоне. 

Пример картинки https://prnt.sc/widqno 

Описание задачи: 

1. Открываем товарную категорию в CMS Opencart (например - Тормозные диски)

2. Копируем название группы, вставляем в Яндекс или Гугл картинки. 

3. Копируем на ПК картинку на белом фоне без водяных знаков 

4. Перетаскиваем картинку с ПК в категорию. 

5. Сохраняем

Примерное кол-во картинок, в районе 1000 штук. 

3 года назад
mitenugnoviyti
Дмитрий 
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Merolga
Ольга 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
11 дней
Ольга, великолепно все сделала. Даже лучше чем я планировал. Больше спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще!
Всё отлично! Подробное ТЗ, быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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