Добавить на сайт картинки

Здравствуйте! Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром). Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов) Звучит сложно, ...
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Необходимо добавить картинки к товарным категориям.
Картинки - товар на белом фоне.
Пример картинки https://prnt.sc/widqno
Описание задачи:
1. Открываем товарную категорию в CMS Opencart (например - Тормозные диски)
2. Копируем название группы, вставляем в Яндекс или Гугл картинки.
3. Копируем на ПК картинку на белом фоне без водяных знаков
4. Перетаскиваем картинку с ПК в категорию.
5. Сохраняем
Примерное кол-во картинок, в районе 1000 штук.
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