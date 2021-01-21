mitenugnoviyti

Необходимо заменить фотографии и тексты на 38 страницах сайта на WordPress. На 35 страницах разместить тематические изображения, тексты и блоки FAQ. Также требуется собрать информацию о 30 фотостудиях, локациях и ЗАГСах города с краткими описаниями и фото. Все изменения должны привести к готовности сайта к запуску.