mitenugnoviyti

Необходимо заменить фотографии и тексты на 38 страницах сайта на WordPress. На 35 страницах разместить тематические изображения, тексты и блоки FAQ. Также требуется собрать информацию о 30 фотостудиях, локациях и ЗАГСах города с краткими описаниями и фото. Все изменения должны привести к готовности сайта к запуску.
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
CMS - Opencart Тематика - автозапчасти Задача: 1. Компилируем текст с 3-5 сайтов для каждого раздела 2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю) Условия: ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
CMS - WordPress Задача - добавить на сайт 60 товаров с другого сайта. Всего товарных категорий - 6 Кол-во товаров в каждую категорию - 10 Подробное описание: ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на WP, многостраничный. Услуги (не товары) Есть страницы с услугами, которые по сути все однотипные. Задача - сделать продающей макет для страницы услуги. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Требуемая CMS - WP Тематика - грузоперевозки Три версии сайта (языковые) - русская, немецкая и итальянская. Переключение в шапке сайта по иконкам или текстовому обозначению языковой версии. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст с русского на английский и финский. Текст будет предоставлен с русской версии сайта. Тематика - перевозки грузов. Объем текста: Знаков без пробела ...Переводы2 исполнителяЗавершен4 года назад
- $15
CMS - WP Кол-во страниц - 200 шт. Задача: 1. Дам доступ к сервису. 2. Делаем выгрузку по названию раздела 3. Компилируем текст с 3-5 сайтов для каждого ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Тематика - сантехника Система управления сайтом - OpenCart Кол-во производителей - 255 Необходимо: 1. Найти небольшой текст о производителе 2. Разместить его в CMS в поле "Описание" 3. Исправить ...Завершен4 года назад
- $3
CMS - WP Задача: Добавить три любых тематически товара, в каждую из 11 категорий. Тематика - автозапчасти Что в товаре: - картинка - описание краткое - описание ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт4 года назад
- $10
CMS - Opencart Тематика - автозапчасти Задача: 1. Найти текстовые описание к товарным категориям и разместить их на сайте. 2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю) ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо добавить картинки к товарным категориям. Картинки - товар на белом фоне. Пример картинки https://prnt.sc/widqno Описание задачи: 1. Открываем товарную категорию в CMS Opencart (например - Тормозные диски) 2. ...Завершен4 года назад
Необходима консультация специалиста, по настройке Битрикс 24 под свои нужны. В частности, настройка работы для продажи товаров.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
CMS - OpenCart Модуль - Batch Editor В одну, скрытую категорию, добавлены товары от нового поставщика. Тип товара - уголки для душевых кабин Задача - сделать перемещение товаров, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо составить список координат определенных мест в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тематика будет указана выбранному исполнителю. 1. Найти адреса локаций 2. Взять их координаты 3. Занести в текстовый файл ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
CMS - WordPress Кол-во материалов - 45 штук. 1. Берем тему страницы из списка, который я предоставлю. 2. Берем 3-4 сайта из поисковой выдачи 3. Компонуем из ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Скопировать услуги с группы в ВК в сервис по бронированию услуг. Что копируем: - Название услуги - Описание услуги - Фото услуги - Цена услуги ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
CMS - WP Кол-во страниц - 200 Задача - через модуль Yoast SEO, прописать уникальные мета теги у страниц: Title и Description Каждая страница, уникальная в плане тематики.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Необходима курсовая работа, на одну из нижеперечисленных тем. Требования: 1. Кол-во страниц - 40-45 страниц 2. Оформление в соответствии с требованием учебного заведения 3. Формат - Word 4. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
CMS - WordPress Кол-во материалов - 90 штук. 1. Берем тему статьи из списка, который я предоставлю. 2. Берем 3-4 сайта из поисковой выдачи 3. Компонуем из ...Завершен4 года назад
- $10
CMS - OpenCart 3.0 Установленный модуль для работы - Batch Editor Задача: У товаров на сайте, в поле "Модель" указано аналогичное значение полю "Артикул". Необходимо в CMS Opencart, установить верные значения, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад