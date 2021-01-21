mitenugnoviyti

Дмитрий mitenugnoviyti

 
51 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

katja_nur
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод текста на английский и финский языки
Всё отлично!
Быстро, качественно и раньше срока! Спасибо!
Ответный отзыв
antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$16
10 баллов
4 года назад
Перевод текста на английский и финский языки
Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству. Отличный заказчик!
Все сделано быстро и качественно. Спасибо. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Добавить тексты на сайт
WordPress
Подробное ТЗ, ответы на возникающие вопросы. Рекомендую заказчика!
Все отлично и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Merolga
Ольга 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить на сайт описание производителей
Opencart
Всегда подробное ТЗ, быстрые ответы на возникающие вопросы. Рекомендую Дмитрия как заказчика!
Отлично выполненная работа. Быстро, качественно и с большим вниманием! Рекомендую!
Ответный отзыв
Merolga
Ольга 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить на сайт картинки
Opencart
Всё отлично! Подробное ТЗ, быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ольга, великолепно все сделала. Даже лучше чем я планировал. Больше спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов