Переводчик финского и английского языка

Письменные переводы в языковых парах: финский-русский, русский-финский, английский-финский, английский-русский. Работаю со следующими тематиками: новости, медиа, общество, политика, здравоохранение, государственные органы самоуправления, образование, туризм, статьи, новости, работа и помощь в составлении резюме, красота, личная и деловая переписка, телекоммуникация, компьютерная и интернет-тематика, маркетинг и продажи. Прошу заметить, что я не являюсь официальным переводчиком, официального трудового стажа нет, как и профильного образования лингвиста. Тексты на перевод можно отправлять мне на электронную почту. Ставка 500₽/1800 зсп (0,28₽/зсп), перевод с английского на русский 180₽/1809 знаков с пробелами. Больше информации о моей работе в моём личном профиле на сайте "Биржа переводчиков" https://perevodchik.me/vse-perevodchiki/ekaterina18. Ищу удаленную работу переводчика на дому. Рассматриваю как долгосрочные трудовые договоры, так и предложения о сотрудничестве. Буду благодарна за Ваш отклик на мое резюме!