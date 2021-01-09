Занести информацию в Excel файл

Здравствуйте! Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром). Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов) Звучит сложно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл.
Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт.
Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.
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