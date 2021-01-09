Занести информацию в Excel файл

У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл.

Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт.

Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.