Наполнить wordpress сайт, создать 50 страниц

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок617 просмотров
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Есть вордпресс сайт с плагином тесты.

Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест.

Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл ) 

Подобрать красивые картинки со стоков.

Категории тестов и список есть. 

Знание английского обязательно.

WordPress
3 года назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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