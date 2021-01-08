[WP] Добавить на сайт 33 товаров

$3
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок610 просмотров
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CMS - WP

Задача: 

Добавить три любых тематически товара, в каждую из 11 категорий. Тематика - автозапчасти

Что в товаре: 

- картинка

- описание краткое

- описание полное

- указание категории

- прописать мета теги 

- цена товара

Название товаров предоставлю, картинки и описание добавляете сами. Уникальность не требуется. 

3 года назад
mitenugnoviyti
Дмитрий 
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранные исполнители
Lyusija
57 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$3
1 день
Vladimir_ZH
Владимир 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$4
1 день
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