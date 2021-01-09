Публикация, регистрация, общение

$10
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок778 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Публикация, регистрация, общение

1. Регистрация и максимальное заполнение профиля в тематических строительных каталогах и рейтингах.

2. Размещение информации о компании на всех площадках ТОП 20 Яндекс и Google

3. Положительные отзывы с упоминанием бренда

4. Размещение ссылок на группу

5. Размещение ссылок на сайт

6. Размещение платных объявлений

7. РЕГИСТРАЦИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Список начальных тематических строительных каталогов и площадок - предоставлю!

1 площадка = 250 рублей, следующие по согласованию.

Наш сайт: worldkelo.com

Отчёт о проделанной работе в вотсап (Январь - не меньше 1 в день).

3 года назад
fondas
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • SEO магазина для взрослых

    Здравствуйте! Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение). Около 30 000 товаров. Необходимо SEO продвижение. Считаю, что необходимо переключиться на внешнюю оптимизацию. Таргетинг пока не рассматриваю. От результата работы буду ждать советы по устранению ошибок (о которых мы ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать группу в вотсап

    $4

    Нужно создать 2 чата в ватсап, я кину вам файл с контактами.Вы загружают его к себе на телефон и добавляете по 250 человек в каждый чат ссылки на чат скидываете мне.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

    Добрый день! Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) половина уже добавлена. суть работы: ctrl+c ctrl+v ps - подробную инструкцию скину по факту договора!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Занести информацию в Excel файл

    $30

    У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл. Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт.  Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.

    Наполнение сайтов64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вступить в телеграм-чат и отправить готовое сообщение (5-10 минут)

    С оплатой! Возраст не важен, сохраняем ваш номер, отправляем вам готовый текст, вы присылаете его в чат.  Все, задача закрыта ;) Задача на вторую половину дня (9 января)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить wordpress сайт, создать 50 страниц

    Есть вордпресс сайт с плагином тесты. Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест. Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл )  Подобрать красивые картинки со стоков. Категории тестов и список есть.  Знание английского обязательно.

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • [WP] Добавить на сайт 33 товаров

    $3

    CMS - WP Задача:  Добавить три любых тематически товара, в каждую из 11 категорий. Тематика - автозапчасти Что в товаре:  - картинка - описание краткое - описание полное - указание категории - прописать мета теги  - цена товара Название товаров предоставлю, картинки и описание добавляете ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать и добавить текстовые описания на сайт

    $10

    CMS - Opencart Тематика - автозапчасти Задача: 1. Найти текстовые описание к товарным категориям и разместить их на сайте. 2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю)  Условия:  а) По описаниям товарных категорий, допускается полный копипаст с условиями: удаляем из текста города. ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад