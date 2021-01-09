Доброго времени суток. Мне нужно скачать каталог товаров который размещен на сайте в ексель таблицу. Более подробное ТЗ скину при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Публикация, регистрация, общение
1. Регистрация и максимальное заполнение профиля в тематических строительных каталогах и рейтингах.
2. Размещение информации о компании на всех площадках ТОП 20 Яндекс и Google
3. Положительные отзывы с упоминанием бренда
4. Размещение ссылок на группу
5. Размещение ссылок на сайт
6. Размещение платных объявлений
7. РЕГИСТРАЦИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
Список начальных тематических строительных каталогов и площадок - предоставлю!
1 площадка = 250 рублей, следующие по согласованию.
Наш сайт: worldkelo.com
Отчёт о проделанной работе в вотсап (Январь - не меньше 1 в день).
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