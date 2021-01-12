Сбор справочных данных по отделениям Сбер банка

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Для перечня городов необходимо найти  информацию об отделениях Сбера, оказывающие услуги ипотечного кредитования.

Подробное ТЗ указано: 

https://docs.google.com/document/d/1HTINlF0GxoOEYFXO7zwPm58nSwEg9p31tGE-GUVKXdY/edit#

Таблица данных: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Co3_PtAs_KFpPncWES8-3H0jdhcXSCaSZhVbWMooaHY/edit#gid=0

Оплата задания: 3 руб - заполненная строчка.  (Оплата формировалась из расчета 100 руб/час, Если в результате работы оплата окажется меньше 100 руб/час, мы готовы рассмотреть вопрос увеличения стоимости проекта).

При отклике на задание, пожалуйста указывайте телеграм для быстрой связи.

3 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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