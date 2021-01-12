Сбор описаний, добор адресов и телефонов по компаниям-застройщикам

Здравствуйте! Нужно разместить объявление на авито / юле. Я по профессии маркетолог, объявления будут содержать информацию об услугах продвижения. Вам не нужно ни о чем договариваться с клиентом, это сделает менеджер! Напишите мне в телегу (Имя такое же как ...