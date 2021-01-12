По перечню компаний из таблицы необходимо найти логотипы, сохранить лого в отдельную папку, а название файлов указать в таблице. Таблица с данными: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3A0aLmaAbDAA17zFjmFSWQPkqTawKFb52qtTP71YrY/edit#gid=476280603]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3A0aLmaAbDAA17zFjmFSWQPkqTawKFb52qtTP71YrY/edit#gid=476280603 [/url]Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1SxVAgMD5v1AB-6ebuyaX5qnla9JoG8OAHwCsZ5LpUxU/edit# Оплата задания - 3 руб / лого. (Оплата формировалась из расчета 100 руб/час, Если в ...
Сбор описаний, добор адресов и телефонов по компаниям-застройщикам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать описания по перечню компаний-застройщиков, добрать телефоны и адреса застройщиков, ссылки на соц. сети и график работы офиса.
Перечень компаний-застройщиоков находиться в таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5RWE5Tqg0xIu5Zxw8Sk260inkbu2JWkLalCCPhL56g/edit#gid=1017088308
Подробное ТЗ по заполнению таблицы:
https://docs.google.com/document/d/1j921yDiO0NH5pyDl94fnMYEZWu98WNABeT3H3UGyi-U/edit#
При отклике на задание, пожалуйста указывайте свой телеграм, для быстрой коммуникации.
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