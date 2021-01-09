Разместить объявление на Авито

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок424 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно разместить объявление на авито / юле.

Я по профессии маркетолог, объявления будут содержать информацию об услугах продвижения.

Вам не нужно ни о чем договариваться с клиентом, это сделает менеджер!

Напишите мне в телегу (Имя такое же как и тут), чтобы я смог скинуть информацию, текст и фото. Жду ;)

3 года назад
averamid
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Заполнить таблицу (найти видео, странички товаров на сайтах)

    $25

    docs.google.com/spreadsheets/d/18kqOlMYaWwtIehMrP3NDeDY47_LNTex2eKFszN7af_o/edit?usp=sharing Заполнить полностью таблицу (часть уже заполнена). А именно: B Название товара - дать название товару C cсылка на алибаба -Найти сслыку на товар на алибабе D Цена на алибаба -  указать цену из предудущей ссылки на 100 ед товара. E ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Публикация, регистрация, общение

    $10

    Публикация, регистрация, общение 1. Регистрация и максимальное заполнение профиля в тематических строительных каталогах и рейтингах. 2. Размещение информации о компании на всех площадках ТОП 20 Яндекс и Google 3. Положительные отзывы с упоминанием бренда 4. Размещение ссылок на группу 5. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO магазина для взрослых

    Здравствуйте! Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение). Около 30 000 товаров. Необходимо SEO продвижение. Считаю, что необходимо переключиться на внешнюю оптимизацию. Таргетинг пока не рассматриваю. От результата работы буду ждать советы по устранению ошибок (о которых мы ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать группу в вотсап

    $4

    Нужно создать 2 чата в ватсап, я кину вам файл с контактами.Вы загружают его к себе на телефон и добавляете по 250 человек в каждый чат ссылки на чат скидываете мне.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

    Добрый день! Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) половина уже добавлена. суть работы: ctrl+c ctrl+v ps - подробную инструкцию скину по факту договора!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Занести информацию в Excel файл

    $30

    У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл. Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт.  Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.

    Наполнение сайтов64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вступить в телеграм-чат и отправить готовое сообщение (5-10 минут)

    С оплатой! Возраст не важен, сохраняем ваш номер, отправляем вам готовый текст, вы присылаете его в чат.  Все, задача закрыта ;) Задача на вторую половину дня (9 января)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить wordpress сайт, создать 50 страниц

    Есть вордпресс сайт с плагином тесты. Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест. Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл )  Подобрать красивые картинки со стоков. Категории тестов и список есть.  Знание английского обязательно.

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад