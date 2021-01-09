Здравствуйте!

Нужно разместить объявление на авито / юле.

Я по профессии маркетолог, объявления будут содержать информацию об услугах продвижения.

Вам не нужно ни о чем договариваться с клиентом, это сделает менеджер!

Напишите мне в телегу (Имя такое же как и тут), чтобы я смог скинуть информацию, текст и фото. Жду ;)