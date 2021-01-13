Наполнение интернет магазина

Добавление товаров в интернет магазин на движке ocStore 2.3. Все интуитивно понятно, опыт не обязателен. Объем работы около 350 товаров. Готов отдать 1 исполнителю или нескольким. Сроки не горят, обсудим. Оплата 15 руб за 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наполнения интернет магазина товарами требуется контентщик.
Тематика - инструменты и оборудование.
CMS - Opencart.
Требование к кандидату:
• Быть в теме, понимать "товар";
• Проживание в Украине (обязательно поддержание телефонной связи);
• Аккуратность;
• Внимательность.
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