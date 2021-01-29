Найти фото для сайта знакомств

Требуется с интернета найти 1000 шт девушек (чернокожие и латинос)

И на яндекс диске и гугл диске создать каталог

Папки и подпапки

Возраст до 30 и 30-45 и 45 +

В каждой из этих 3 папок еще разделы на худые/средние/ XXL.

В каждой из папок раздялям по цвету кожи

афроамериканкии/латинос

К каждой девушке в папку кладем описание профиля с сайта знакомств. (Где то нужно его скопировать)

На одну девушку не менее 3 фото.