Наполнение сайта текстовым материалом

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок361 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть новый сайт группы компаний по теме сжиженного газа. нужно наполнить страницы сайта текстом (6 страниц по разным направлениям). Есть краткое описание этих страниц которое нужно раскрыть поподробнее

3 года назад
guest_1610620541702
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Заполнить файл загрузки данных в XML

    Необходимо заполнить 14 файлов загрузки. 9 столбцов, различное число строк  (максимально - 2 десятка, плюс, минус) в каждом файле. Данные для заполнения таблиц предоставляются (прайсы). В некоторых случаях (прайсах) есть не все данные, придется что-то ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение товаров /контента в интернет-магазине

    Интернет-магазин  наручных часов на шаблоне, необходимо: Назвать /заполнить пункты меню  Наполнить товарами (всего около 100 наименований -список дам исполнителю).  Все через CMS Wordpress

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет магазина

    Для наполнения интернет магазина товарами требуется контентщик. Тематика - инструменты и оборудование. CMS - Opencart. Требование к кандидату: • Быть в теме, понимать "товар"; • Проживание в Украине (обязательно поддержание телефонной связи); • Аккуратность; • Внимательность.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление товаров

    $70

    Добавление товаров в интернет магазин на движке ocStore 2.3. Все интуитивно понятно, опыт не обязателен. Объем работы около 350 товаров. Готов отдать 1 исполнителю или нескольким. Сроки не горят, обсудим. Оплата 15 руб за 1 ...

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор справочных данных по отделениям Сбер банка

    Для перечня городов необходимо найти  информацию об отделениях Сбера, оказывающие услуги ипотечного кредитования. Подробное ТЗ указано:  https://docs.google.com/document/d/1HTINlF0GxoOEYFXO7zwPm58nSwEg9p31tGE-GUVKXdY/edit# Таблица данных:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Co3_PtAs_KFpPncWES8-3H0jdhcXSCaSZhVbWMooaHY/edit#gid=0 Оплата задания: 3 руб - заполненная строчка.  (Оплата формировалась из расчета 100 руб/час, Если в результате работы оплата окажется меньше ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор описаний, добор адресов и телефонов по компаниям-застройщикам

    Необходимо собрать описания по перечню компаний-застройщиков, добрать телефоны и адреса застройщиков, ссылки на соц. сети и график работы офиса. Перечень компаний-застройщиоков находиться в таблице:  [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5RWE5Tqg0xIu5Zxw8Sk260inkbu2JWkLalCCPhL56g/edit#gid=1017088308]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5RWE5Tqg0xIu5Zxw8Sk260inkbu2JWkLalCCPhL56g/edit#gid=1017088308 [/url]Подробное ТЗ по заполнению таблицы:  https://docs.google.com/document/d/1j921yDiO0NH5pyDl94fnMYEZWu98WNABeT3H3UGyi-U/edit# При отклике на задание, пожалуйста указывайте свой телеграм, для ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск логотипов компаний пищевой промышленности

    По перечню компаний  из таблицы необходимо найти логотипы, сохранить лого в отдельную папку, а название файлов указать в таблице. Таблица с данными:  [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3A0aLmaAbDAA17zFjmFSWQPkqTawKFb52qtTP71YrY/edit#gid=476280603]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3A0aLmaAbDAA17zFjmFSWQPkqTawKFb52qtTP71YrY/edit#gid=476280603 [/url]Подробное ТЗ:  ﻿https://docs.google.com/document/d/1SxVAgMD5v1AB-6ebuyaX5qnla9JoG8OAHwCsZ5LpUxU/edit# Оплата задания - 3 руб / лого. (Оплата формировалась из расчета 100 руб/час, Если в ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить объявление на Авито

    Здравствуйте! Нужно разместить объявление на авито / юле. Я по профессии маркетолог, объявления будут содержать информацию об услугах продвижения. Вам не нужно ни о чем договариваться с клиентом, это сделает менеджер! Напишите мне в телегу (Имя такое же как ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить таблицу (найти видео, странички товаров на сайтах)

    $25

    docs.google.com/spreadsheets/d/18kqOlMYaWwtIehMrP3NDeDY47_LNTex2eKFszN7af_o/edit?usp=sharing Заполнить полностью таблицу (часть уже заполнена). А именно: B Название товара - дать название товару C cсылка на алибаба -Найти сслыку на товар на алибабе D Цена на алибаба -  указать цену из предудущей ссылки на 100 ед товара. E ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Публикация, регистрация, общение

    $10

    Публикация, регистрация, общение 1. Регистрация и максимальное заполнение профиля в тематических строительных каталогах и рейтингах. 2. Размещение информации о компании на всех площадках ТОП 20 Яндекс и Google 3. Положительные отзывы с упоминанием бренда 4. Размещение ссылок на группу 5. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад