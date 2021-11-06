Алексей Маршинский baltidbaltid
Профессиональные навыки
- работа по созданию и обработке контента;
- рерайт и копирайт (создание текстов и написание статей различной тематики);
- быстрая обучаемость;
- отслеживание и размещение релевантных новостных сообщений;
- базовые знания HTML5 и CSS;
- развитые знания в гуманитарной сфере;
- уверенный пользователь ПК (MS Office, Exel, рассылка, браузеры, ftp и т.д.);
- опыт работы в CMS системах: WordPress, OpenCart, 1С Битрикс, Joomla, MODX, Simpla, AdvantShop, Santafox;
- продвинутые навыки работы в Photoshop;
- редактирование и форматирование текста;
- SEO продвижение сайта (мета теги, перелинковка, прописывание url, мета теги pdf файлов, работа с семантикой сайта, посадочные страницы);
- создание и прописывание четкого и грамотного Технического Задания в любой сфере, касающейся создания, работы и продвижения сайта;
- создание и встраивание субтитров в видеоролики;
- грамотный и корректный технический перевод с английского;
- работа по настройке шаблона сайта на движке WordPress, структурирование сайта и наполнение его разделов;
- создание и редактирование файлов в формате pdf;
- массовая выгрузка товарной номенклатуры через программу 1С Предприятие;
- квалифицированное и грамотное общение в сети;
- формирование загрузочного файла и массовая загрузка прайсов на сайт (автонаполнение сайта):
- подготовка предложений для сайта и управление информацией;
- оформление гипертекстов с использованием HTML;
- создание и редактирование иллюстраций (коллажей).
Работаю в качестве контент-менеджера свыше 6 лет. Начинал в качестве фрилансера с заработков на бирже контента advego написанием статей для наполнения сайтов. Выполнял рерайт и копирайт новостных и товарных статей. После
работал на проект МСХ, для которого занимался рерайтом новостных статей с уником не ниже 90%.
В дальнейшем привлекался для наполнения товарных каталогов на сайтах различных компаний, множества интернет-магазинов и различных сетевых ресурсов и маркетплейсов. Дольше всего, в течение двух лет, отработал сотрудником компании «Биглион» на должности контент-менеджера. Занимался подготовкой и публикацией акций по продаже купонов на услуги и товары со скидкой, работая в режиме восьмичасовых онлайн смен.
На данном этапе своей профессиональной карьеры в состоянии выполнить фактически любое задание по созданию, обработке и размещению контента в любом объеме и формате. Провожу работу по созданию, размещению и оформлению контента в целях усиления трафика или повышения конверсии. В состоянии освоить управление сайтом на любом движке CMS, корректно и грамотно разместить контент с применением HTML5. За последнее время овладел программой 1С Предприятие. Точнее той ее частью, которая позволяет формировать контент, массово выгружать подготовленные данные по номенклатуре сайта и редактированию.
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