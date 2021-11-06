baltid

Алексей Маршинский baltid

 
46 летБеларусь/Витебск
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Профессиональные навыки

  • работа по созданию и обработке контента;
  • рерайт и копирайт (создание текстов и написание статей различной тематики);
  • быстрая обучаемость;
  • отслеживание и размещение релевантных новостных сообщений;
  • базовые знания HTML5 и CSS;
  • развитые знания в гуманитарной сфере;
  • уверенный пользователь ПК (MS Office, Exel, рассылка, браузеры, ftp и т.д.);
  • опыт работы в CMS системах: WordPress, OpenCart, 1С Битрикс, Joomla, MODX, Simpla, AdvantShop, Santafox;
  • продвинутые навыки работы в Photoshop;
  • редактирование и форматирование текста;
  • SEO продвижение сайта (мета теги, перелинковка, прописывание url, мета теги pdf файлов, работа с семантикой сайта, посадочные страницы);
  • создание и прописывание четкого и грамотного Технического Задания в любой сфере, касающейся создания, работы и продвижения сайта;
  • создание и встраивание субтитров в видеоролики;
  • грамотный и корректный технический перевод с английского;
  • работа по настройке шаблона сайта на движке WordPress, структурирование сайта и наполнение его разделов;
  • создание и редактирование файлов в формате pdf;
  • массовая выгрузка товарной номенклатуры через программу 1С Предприятие;
  • квалифицированное и грамотное общение в сети;
  • формирование загрузочного файла и массовая загрузка прайсов на сайт (автонаполнение сайта):
  • подготовка предложений для сайта и управление информацией;
  • оформление гипертекстов с использованием HTML;
  • создание и редактирование иллюстраций (коллажей).
Равнодушен к компьютерным играм. Готов работать ненормированный рабочий день и быть круглосуточно на связи.

Работаю в качестве контент-менеджера свыше 6 лет. Начинал в качестве фрилансера с заработков на бирже контента advego написанием статей для наполнения сайтов. Выполнял рерайт и копирайт новостных и товарных статей. После

работал на проект МСХ, для которого занимался рерайтом новостных статей с уником не ниже 90%.

В дальнейшем привлекался для наполнения товарных каталогов на сайтах различных компаний, множества интернет-магазинов и различных сетевых ресурсов и маркетплейсов. Дольше всего, в течение двух лет, отработал сотрудником компании «Биглион» на должности контент-менеджера. Занимался подготовкой и публикацией акций по продаже купонов на услуги и товары со скидкой, работая в режиме восьмичасовых онлайн смен.

На данном этапе своей профессиональной карьеры в состоянии выполнить фактически любое задание по созданию, обработке и размещению контента в любом объеме и формате. Провожу работу по созданию, размещению и оформлению контента в целях усиления трафика или повышения конверсии. В состоянии освоить управление сайтом на любом движке CMS, корректно и грамотно разместить контент с применением HTML5. За последнее время овладел программой 1С Предприятие. Точнее той ее частью, которая позволяет формировать контент, массово выгружать подготовленные данные по номенклатуре сайта и редактированию.

WordPressOpenCartНаписание статейHTMLCSSJoomlaMODXБитриксSimplaPhotoshop1С-Битрикс
недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Редактирование информации на сайте joomla
Хорошая работа, благодарю за выполнение.
Отлично работалось по заданию. Четкое ТЗ и полная информационная поддержка. Приятно работать с профессионалом.
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Jeweller911
Андрей 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Наполнить 200 товаров Opencart 3
Работа выполнена. Продолжаем сотрудничество с данным исполнителем. Рекомендую!
Спокойно и уверенно отработали задание. Рекомендую заказчика, как надежного работодателя.
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elvira_d
Эльвира 
38 летКазахстан
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Наполнением Сайта и поиск товаров в интернете
Специалист знает свою работу, рекомендую!
Лояльный и надежный работодатель. Поддерживает плодотворное взаимодействие на протяжении выполнения всего задания.
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PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$16
10 баллов
2 года назад
Контент менеджер в интернет магазин
Задание выполнено вовремя и в срок, советую!
Надежный и толковый работодатель. Можно смело выполнять самые сложные задания. Отлично отлаживает рабочий процесс выполнения задания.
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web-internet
Тимур 
30 летБолгария
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Наполнить сайт opencart товарами
Спасибо, все выполнено по тз
Спасибо за задание. Отлично вместе поработали.
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