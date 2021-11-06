Профессиональные навыки

работа по созданию и обработке контента;

рерайт и копирайт (создание текстов и написание статей различной тематики);

быстрая обучаемость;

отслеживание и размещение релевантных новостных сообщений;

базовые знания HTML5 и CSS;

развитые знания в гуманитарной сфере;

уверенный пользователь ПК (MS Office, Exel, рассылка, браузеры, ftp и т.д.);

опыт работы в CMS системах: WordPress, OpenCart, 1С Битрикс, Joomla, MODX, Simpla, AdvantShop, Santafox;

продвинутые навыки работы в Photoshop;

редактирование и форматирование текста;

SEO продвижение сайта (мета теги, перелинковка, прописывание url, мета теги pdf файлов, работа с семантикой сайта, посадочные страницы);

создание и прописывание четкого и грамотного Технического Задания в любой сфере, касающейся создания, работы и продвижения сайта;

создание и встраивание субтитров в видеоролики;

грамотный и корректный технический перевод с английского;

работа по настройке шаблона сайта на движке WordPress, структурирование сайта и наполнение его разделов;

создание и редактирование файлов в формате pdf;

массовая выгрузка товарной номенклатуры через программу 1С Предприятие;

квалифицированное и грамотное общение в сети;

формирование загрузочного файла и массовая загрузка прайсов на сайт (автонаполнение сайта):

подготовка предложений для сайта и управление информацией;

оформление гипертекстов с использованием HTML;

создание и редактирование иллюстраций (коллажей).

Равнодушен к компьютерным играм. Готов работать ненормированный рабочий день и быть круглосуточно на связи.

Работаю в качестве контент-менеджера свыше 6 лет. Начинал в качестве фрилансера с заработков на бирже контента advego написанием статей для наполнения сайтов. Выполнял рерайт и копирайт новостных и товарных статей. После

работал на проект МСХ, для которого занимался рерайтом новостных статей с уником не ниже 90%.

В дальнейшем привлекался для наполнения товарных каталогов на сайтах различных компаний, множества интернет-магазинов и различных сетевых ресурсов и маркетплейсов. Дольше всего, в течение двух лет, отработал сотрудником компании «Биглион» на должности контент-менеджера. Занимался подготовкой и публикацией акций по продаже купонов на услуги и товары со скидкой, работая в режиме восьмичасовых онлайн смен.

На данном этапе своей профессиональной карьеры в состоянии выполнить фактически любое задание по созданию, обработке и размещению контента в любом объеме и формате. Провожу работу по созданию, размещению и оформлению контента в целях усиления трафика или повышения конверсии. В состоянии освоить управление сайтом на любом движке CMS, корректно и грамотно разместить контент с применением HTML5. За последнее время овладел программой 1С Предприятие. Точнее той ее частью, которая позволяет формировать контент, массово выгружать подготовленные данные по номенклатуре сайта и редактированию.