Нужно написать 5 уникальных статей и помочь составить контент-план

Ищуопытного копирайтера-многостаночника для выполнения работы для сайта по продаже

бизнеса и франшиз. В заказ входит два задания:

Написание 5 уникальных статей по коммерческой тематике, по 6000 знаков объемом каждая.

Работа по составлению контент-плана на 3 месяца.

Для получения заказа оставляйте свои варианты расценок, сроки, скайп, а также ссылки на портфолио или кейсы с успешными примерами своих работ. Оплата уточняется по результатам собеседования.

Копирайтер получит заказ в работу исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов.