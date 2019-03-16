Нужно написать 5 уникальных статей и помочь составить контент-план

КопирайтингЗакрыт5 заявок266 просмотров
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Ищуопытного копирайтера-многостаночника для выполнения работы для сайта по продаже

бизнеса и франшиз. В заказ входит два задания:

  • Написание 5 уникальных статей по коммерческой тематике, по 6000 знаков объемом каждая.
  • Работа по составлению контент-плана на 3 месяца.
Для получения заказа оставляйте свои варианты расценок, сроки, скайп, а также ссылки на портфолио или кейсы с успешными примерами своих работ. Оплата уточняется по результатам собеседования. 

Копирайтер получит заказ в работу исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов.

5 лет назад
baltid
46 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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