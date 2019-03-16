Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 55 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 60 при хорошем качестве. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас, планируется еще ...
Нужно написать 5 уникальных статей и помочь составить контент-план
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищуопытного копирайтера-многостаночника для выполнения работы для сайта по продаже
бизнеса и франшиз. В заказ входит два задания:
- Написание 5 уникальных статей по коммерческой тематике, по 6000 знаков объемом каждая.
- Работа по составлению контент-плана на 3 месяца.
Копирайтер получит заказ в работу исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов.
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