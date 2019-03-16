Написать статью на тему "красные точки на теле "

Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 55 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 60 при хорошем качестве. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас, планируется еще ...
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Объем 4000-6000 символов. Цена 40 рублей 1000 знаков. Прикрепляйте примеры своих работ.
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