Сделать 10 ответов на вопросы в комментариях сайта, медицина, юристы

$7
КопирайтингЗакрыт11 заявок332 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен эксперт для сайта с информационными статьями по темам: медицина, юридические вопросы, садоводство, животноводство.

Задачи: получаете список статей - нужно добавить ваше мнение как эксперта (1000-1500 символов). Отвечать на вопросы посетителей. Давать ответы на комментарии (от 400 символов). Уникальность от 70% для юр. тематики и выше 80% для других. Пишем своими словами.

Медицина - с профильным образованием и знанием терминологии.

  • Гастроэнтеролог
  • ЛОР
  • Кардиолог / Флеболог
  • Окулист
  • Специалист по анализам
  • Специалист по УЗИ, МРТ, КТ
  • Терапевт
Юристы - с профильным образованием и знанием терминологии. Россия!

  • Жилищное право
  • Трудовое право
  • Общие юридические вопросы
  • Пособия и льготы
Сад, огород, ферма - с профильным образованием и знанием терминологии.

Желательно хорошо разбираться в какой-то из этих тематик. Если разбираетесь еще в чем-то, напишите.

Плюсом будет образование схожее с темой сайта или профессиональный рабочий опыт.

Оплата 45 руб / 1000 символов без пробелов.

5 лет назад
mediaexpert
Алексеева 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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