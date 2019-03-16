Сделать 10 ответов на вопросы в комментариях сайта, медицина, юристы

Нужен эксперт для сайта с информационными статьями по темам: медицина, юридические вопросы, садоводство, животноводство.

Задачи: получаете список статей - нужно добавить ваше мнение как эксперта (1000-1500 символов). Отвечать на вопросы посетителей. Давать ответы на комментарии (от 400 символов). Уникальность от 70% для юр. тематики и выше 80% для других. Пишем своими словами.

Медицина - с профильным образованием и знанием терминологии.

Гастроэнтеролог

ЛОР

Кардиолог / Флеболог

Окулист

Специалист по анализам

Специалист по УЗИ, МРТ, КТ

Терапевт

Жилищное право

Трудовое право

Общие юридические вопросы

Пособия и льготы

Желательно хорошо разбираться в какой-то из этих тематик. Если разбираетесь еще в чем-то, напишите.

Плюсом будет образование схожее с темой сайта или профессиональный рабочий опыт.

Оплата 45 руб / 1000 символов без пробелов.