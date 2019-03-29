Написать тексты для сайта

КопирайтингЗавершен20 заявок316 просмотров
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Требуется написать 7 текстов для сайта объёмом 3-4 тыс знаков каждый. Во всех текстах ненавязчиво должно рекламироваться средство миноксидил, дополнительно приводиться примеры и истории людей, возможно вымышленные. Никакого негатива. Подзаголовки, структура. Тематика - ускорение роста волос, остановить выпадение, борода и т.д.

1). Миноксидил (общая информация - что такое, как был открыт и принцип действия).

2). Миноксидил для волос (как пользоваться, мазать волосы, какие результаты будут)

3). Миноксидил для бороды (как пользоваться, мазать бороду, какие результаты будут)

4). Выпадение волос у женщин (причины, как остановить, какие витамины нужны для оздоровления волос и т.п.)

5). Выпадение волос у мужчин (причины, как остановить, пересадка)

6). Как отрастить бороду, почему это мужественно и нужно всем носить бороду :)

7). Опасен ли миноксидил для кошек и других животных

Предлагайте сразу цены за 1000 знаков + итого за всё текущее задание. Срок выполнения - до 1 недели.

Тексты для сайта
5 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 лет назад
$50
6 дней
Благодарю
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую Александра!
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