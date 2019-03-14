Написание статьи о технологии lora

Здравствуйте!

В первую очередь интересует автор с портфолио.

Оплата - 60 р. / 1000 зн.

Задача – написание четко структурированной информативной статьи без воды. Статья должна быть лучше, чем топ-3 из выдачи Гугла и Яндекса. Очень важно изучить конкурентов в топе, посмотреть, что есть у них, и сделать интереснее и качественнее. При этом вы должны не просто отрерайтить найденный источник, а подойти к процессу написания вдумчиво и ответственно.

Тема: технология lora

Объем знаков от 2500 и допустимо до 8 тысяч, если есть полезная и интересная информация по теме.

Срок - понедельник, 18.03.

Не успеваете, возникли сложности с написанием - сообщите. Не стоит уходить в игнор.

Никакого рерайта с перестановкой слов. Такая работа не будет оплачена. Давайте экономить время друг друга!