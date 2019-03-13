Требуется написать 4 текста

$2
КопирайтингЗакрыт11 заявок343 просмотра
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Требуется написать 4 текста. 

Грамотно, клиент требует отсутствия ошибок, потому предлагаю за ошибки внести штрафы. 

Так же текст должен быть адекватным информативным легко читаться. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_9Zb8ywCmBH2tXTe-5nIcT17wMeEt9u2?usp=sharing

Оплата по факту или БС. 

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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