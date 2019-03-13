Требуется написать 4 текста. 

ТЕМА: онлайн-кассы, торговое оборудование, эквайринг, сканеры штрих-кодов, ЕГАИС, маркировка товаров и все, что связано с этой темой. ОПЛАТА 5-15 руб за комментарий Надо комментировать статьи в блоге. Комментарии только по теме статьи, поэтому надо знать что пишешь. Рассматриваем ...