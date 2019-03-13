Нужен копирайтер с поиском ключей

Необходимы короткие статьи размером всего 1.3-1.4 тыс. знаков. Уникальность: 100% по text.ru. Тема: такси (различные истории их жизни таксиста). Поиск тем самостоятельный с последующим одобрением. Написание: от первого лица. Потребность: в 360 текстах. Участвовать могут несколько исполнителей. Возможно ...
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Требуется человек имеющий базовые навыки SEO для сбора ключевых слов для статьей. Из этих ключей выбрать менее конкурентные и с большей посещаемостью (программы для работы: mutagen.ru, wordstat.yandex.ru) и написать статью (копирайтинг) 2000 зн + Дескрипшен 160зн, Тайтл 60 зн. Статья на тематику Промокоды и кэшбэк. Статью нужно на сторонний сайт и с ссылкой на наш. Статья должна быть информационно полезной, интересной не монотонной, с подзаголовками, стилями и разбита на абзацы. Статья должна быть продаваемая, от 3 лица (не должно встречаться я, вы, вам, вашим и т.д.). За эту статью с ключами платим 180 рублей.
!Беритесь только, кто имеет опыт сбора ключей и написания статей. Возможно постоянное сотрудничество!
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