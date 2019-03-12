Написать статью для сайта

Необходимо ориентироваться в спорте, быть ответственным, пунктуальным, внимательным, легко, быстро и достаточно грамотно выражать мысли письменно. Задача: просмотреть событие, по ходу и по итогу которого написать несколько авторских новостей. Список событий предоставляется. Цель: новость должна «прозвучать» в ...