Написать продающий текст

Добрый день. Нужно написать текст для сайта. Тематика: юридическая поддержка клиентов в градостроительной сфере. Легализация самостроя, сбор документов для градостроительного плана земельного участка, получение этих документов, внесение изменений в эти документы. Текст по каждой услуге уже написан, необходимо создать либо с нуля, либо дополнить. В среднем 1800 знаков шрифт TNR размер 14 по каждому из направлений, плюс раздел о нас. Всего шесть направлений (основных видов услуг). Требования к тексту стандартные. 100% уникальность, меньше воды, меньше спама и тд.