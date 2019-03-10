Заполнение доски объявлений

На постоянной основе

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст объявления

(заполняем доску объявления ) тематика работа в Польше

Необходимо добавлять объявления в следующие рубрики:

1. Урл рубрики в личку дам (Работа в Польше).

2. Урл рубрики в личку дам (Работа сиделкой в Польше).

3. Урл рубрики в личку да (Работа в Польше водитеделем).

4 Урл рубрики в личку да (Работа в Польше для семейных пар)

5.Урл рубрики в личку да(Работа в Польше для женщин)

6.Урл рубрики в личку да (Работа Горнничной в Польше )

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке желательно указать:

-- источник ваших знаний по теме;

-- примеры выполненных по схожей тематике работ (скриншоты или ссылки).

Требования к контенту и уникальности объявления:

--Минимум 200 знаков

--Можно Без фото

--Обязательна реальность и свежесть объявления взятого с других сайтов

источники могут быть (flagma.pl, olx.pl ,eurabota.com ,eurabota.ua, и др...)

должен быть реальный номер телефона взятый с другого сайта. И объявление должно быть свежее.

-- рерайтинг не оплачивается, нужен качественный копирайтинг описания и заголовка объявления

--Объявление можно публиковать без регистрации/авторизации на сайте.

--Ошибки в тексте допускаются не более 4

-- у объявления должно быть уникальное и содержательное название;

Уникальность работы – не менее 80% по онлайн-проверке Адвего.

для быстрого контакта вайбер +48577277007