Текст для рекламного объявления инстаграмм(одежда,аксессуары)

Требуется автор, который раньше писал о недвижимости. Обязательно прикрепите примеры работ. Без примеров и опыта, заявки не рассматриваются. Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1usIJKh6LGWpsapRkU5XVGyQYJ3mvonc7oilE8C9g_Pw/edit# Всего нужно сделать 1300 описаний на 1000-1500 симв. каждое. Цена одного описания - 150 рублей. Но тексты должны ...