Написать статью для сайта
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3 текста по автомобильной тематике, объем каждого 2500-2700 збп. Оплата 80руб/1тыс. Рассмотрю только исполнителей с опытом в автомобильной тематике, обязательно прикрепляйте ссылки на примеры работ. Заявки без примеров не рассматриваю.
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