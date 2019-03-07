Тексты для сайта компании

КопирайтингЗакрыт14 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В основном про доставку. Оплата 85+ рублей. Опыт чем больше, тем лучше. Указывайте опыт и емейл.

Тексты для сайта
5 лет назад
whitemanm
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта FAMILY OFFICE

    $100

    Требуется профессионал, который сможет создать солидные строгие тексты на финансовую тематику для сайта:  Написать текст общий - о Family office, и разводные тексты для посадочных страниц - финансовое планирование, стратегическое планирование, консалтинговые услуги. Подробности при обсуждении ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автор для статьи компьютерной тематики

    Для сайта по компьютерной тематики необходимо написать статью. От вас необходимо:  Серьезный подход к работе;  Грамотность;  Умение писать тексты без воды, тавтологии, структурировано четко по заданной теме.  Умение искать полезную информацию в сети, писать статьи минимум из 3-5 источников.  Хорошим дополнением ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны топовые статьи которые в тренде для канала YouTube.

    $35

    Нужны топовые статьи которые в тренде для канала YouTube. Тема статьи должна быть популярной и топовой!!! Топовые статьи должны быть написаны разными авторами на сайтах как в примерах видео по ссылке....

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Кашель

    Здравствуйте, требуется копирайтер для написания серии статей по теме "кашель". Желательно иметь опыт в написании медицинских статей и указать ссылку на портфолио. Проверка уникальности по сервису текст.ру от 95%. Статьи должны быть написаны максимально простым ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статья

    Здравствуйте. Нужно написать статью. Тема: Развитие институтов парламентаризма в современной России. Объем: 13 стр. Уникальность  от 90% по адвего и антиплагиат. Цена? Срок? Ждем ваших заявок.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей на блог .

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный воспитанию,образованию, здоровью,так же по рубрикам вегатерианство,веганство и сыроедения. Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения.Желательно чтобы было образование по рубрикам или вы ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • ТЗ копирайтеру под SEO задачи на сайт в буржунете

    Здравствуйте Кто может не хуже Александра Ожгибесова составть тз как он это показал на ютубе ? Если кто не видел этого видоса ссылку предоставлю через ЛС Жду вариантов по ценам срокам и качеству, рассмотрю все варианты на ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад