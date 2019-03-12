Кашель

КопирайтингЗавершен8 заявок261 просмотр
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Здравствуйте, требуется копирайтер для написания серии статей по теме "кашель". Желательно иметь опыт в написании медицинских статей и указать ссылку на портфолио. Проверка уникальности по сервису текст.ру от 95%. Статьи должны быть написаны максимально простым и понятным языком. Объем статей 5000-6000 знаков без пробелов. Оплата за первые 3 статьи 40 рублей за 1000 знаков без пробелов, затем - 50 рублей. 

5 лет назад
kipriox
Оксана 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ALINA333
Алина 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5
3 дня
Отличная работа. Все в срок и по ТЗ.
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