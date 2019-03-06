Нужно написание вот таких презентаций. [url=https://yadi.sk/i/01QUgBgUy1fycA]https://yadi.sk/i/01QUgBgUy1fycA[/url] Основная работа это сбор информации с сайтов санаториев и рерайт. В презентации есть несколько основных блоков, которые надо описывать. Они стандартны для всех санаториев. 1. Заголовок 2. Расположение от вокзала и аэропорта 3. Территория (какая, что на ней ...