Статьи о работе в такси

Нужно написание вот таких презентаций. [url=https://yadi.sk/i/01QUgBgUy1fycA]https://yadi.sk/i/01QUgBgUy1fycA[/url] Основная работа это сбор информации с сайтов санаториев и рерайт. В презентации есть несколько основных блоков, которые надо описывать. Они стандартны для всех санаториев. 1. Заголовок 2. Расположение от вокзала и аэропорта 3. Территория (какая, что на ней ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы авторские статьи о работаете в такси.
Приобретем большое количество статей на данную тематику: конкретные темы выбираете сами. Примим в задание 10 исполнителей.
Минимальный объём 30 статей объёмом 1.3 тыс. знаков. Оплата единоразовая за 30 статей - 2250 руб. (Указана цена желаемая для нас)
Скорость исполнения минимально 1 статья в день.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, я художник-иллюстратор, планирую размещать свои работы и предлагать услуги на англоязычных интернет площадках. Требуется человек способный помочь написать: 1) Отличное резюме способное привлекать клиентов. Резюме будет размещено на площадках для фрилансеров 2) Нужен текст обращающий на ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Ищу авторов, хорошо разбирающихся в тематике страхование. Основные требования к статьям: - грамотный текст, без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок; - понятные и законченные предложения, абзацы; - уникальность от 90% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url] после моей проверки и ...Закрыт5 лет назад
Нужно написать текст описания товара самогонного аппарата Германия. Текст уже есть, но он не продающий - https://xn--b1alfrj.xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germania. Нужно сделать его более живым продающим и интересными для читателя (уникальным конечно же). Пример правильных решения по тексту ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
нужно написать 8 статей про биоуголь (все подробности лично)Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать презентации и статьи о программном продукте. Это SaaS площадка для аренды программистов и других разработчиков. Продукт уже разработан и проходит тестирование. Нужно оценить и написать следующий набор текстов для него:1) Презентация продукта для ...Закрыт5 лет назад
- $45
Нужно создать 10 уникальных статей по 3 тыс. символов. Каждая статья будет для Блога, касательно описания или использования товаров из таблицы: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pLVh2LF9yDYNEtS8R4UtOO8d2J7ieFxTmge6BEZq-nY/edit?usp=sharing Описание из таблицы не брать, оно будет в карточке товара. Его только можно прочесть для понимания ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь для составления контент плана для сайта о недвижимости. Сайт новый, только начинает заполняться. Ищу специалиста разбирающегося в сфере аренды недвижимости. Вопросы в личку.Закрыт5 лет назад
Есть сайт [url=https://shkaf.today/]https://shkaf.today/[/url], нужно написать SEO-тексты для категории Офис (при успешном сотрудничестве продолжаем работу по всем категориям) Подробное ТЗ:[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8CQUQ6qTmPji6Vq5V8xuZ88Njakgd1h9_SJkAKhkbg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8CQUQ6qTmPji6Vq5V8xuZ88Njakgd1h9_SJkAKhkbg/edit?usp=sharing[/url] Пока готово задание для раздела "Мебель для персонала" Тариф: 75 рублей за тысячу знаков. Средний объём текста - 2 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в составлении текста и объяснении концепта на сайте. Редактирование и подготовка материала для блогаКопирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад