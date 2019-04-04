10 статей по 3 тыс. символов

Нужно создать 10 уникальных статей по 3 тыс. символов.

Каждая статья будет для Блога, касательно описания или использования товаров из таблицы:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pLVh2LF9yDYNEtS8R4UtOO8d2J7ieFxTmge6BEZq-nY/edit?usp=sharing

Описание из таблицы не брать, оно будет в карточке товара. Его только можно прочесть для понимания сути товара.

Уникальность статьи буду проверять на уникальность.

Уникальность хотелось бы 95%.

Прошу:

- указать бюджет и сроки

- первую статью прислать на оценку, чтобы я проверил уникальность и качество.

Спасибо.