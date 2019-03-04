Написать описания к 35 карточкам товаров

КопирайтингЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Оочень простое задание.

Необходимо написать описания к 35 карточкам товаров для интернет-магазина. Товар – пистолеты для страйкбола. Объем каждого текста – 550 знаков бпб.     Уникальность не менее 90%, проверка по text.ru. Примеры текстов в приложении

К ТЗ прилагается файл со ссылками страниц на товары, для которых

необходимо написать тексты.

Срок выполнения – 2 дня.

Оплата – 30 руб/1000 зн бпб (оплата за весь проект фиксированная – 600 руб)

Присылать тексты партиями по 10шт.

P.S. Присылать примеры ваших работ по заполнению интернет-магазинов

5 лет назад
KristinaOrlova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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