Оочень простое задание.

Необходимо написать описания к 35 карточкам товаров для интернет-магазина. Товар – пистолеты для страйкбола. Объем каждого текста – 550 знаков бпб. Уникальность не менее 90%, проверка по text.ru. Примеры текстов в приложении

К ТЗ прилагается файл со ссылками страниц на товары, для которых

необходимо написать тексты.

Срок выполнения – 2 дня.

Оплата – 30 руб/1000 зн бпб (оплата за весь проект фиксированная – 600 руб)

Присылать тексты партиями по 10шт.

P.S. Присылать примеры ваших работ по заполнению интернет-магазинов