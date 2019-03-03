Статьи в одной из тематик в новый онлайн-журнал

В новый проект онлайн-журнала требуются на написание ряда статей писатели-журналисты в одной из следующих категорий:

1) Финансы, инвестиции. Фондовый рынок, IPO, ICO и другие криптовалютные инвестиции, форекс, умное управление финансами. Опасности кредитов, пирамид, жульнических схем вроде бинарных опционов - финансовая и инвестиционная грамотность. Иными словами, управление и преумножение личных финансов, для неспециалистов.

2) Семейные ценности. Семья, дети, сексуальная жизнь, знакомства, общение. Равноправие полов с сохранением гендерных различий. НЕ ПОПСА типа "как склеить девушку на первом свидании" или "десять приемов НЛП для чайников". Осмысленные, полезные очерки, с обращениям к различным источникам - книгам, фильмам, авторитетным статьям, обзорам.

3) Работа с переводными новостными статьями (политическими, экономическими и т.д.) из зарубежных изданий. Работа состоит в том, чтобы прокомментировать переводные новости с идеологической позиции сайта, а также разъяснять контекст для русскоязычных читателей. Цепко, местами смешно, остроумно.

Во всех указанных направлениях творчества необходимо иметь в виду:

- Сайт нацелен на женщин и мужчин среднего класса, право-центристских политических позиций, с критическим мышлением, с преимущественно семейными ценностями, открытых для инноваций, но в меру консервативных, без неофильства

.- Можно использовать свои переводы статей, написанных в оригинале на других языках, можно ссылаться на любые достойные доверия источники, и так далее - основной критерий состоит в том, что статьи должны быть действительно интересны ЦА, полезны, без всякой лишней "воды", с интересной и уникальной точкой зрения.

Просьба в заявках указывать свои цены, опыт работы, а также названия документов в портфолио, которые стоит просмотреть в первую очередь для оценки стиля, подходящего именно для этого проекта.