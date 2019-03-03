Написание статей для сайта веб-студии.

Есть необходимость в написании текстов для сайта. Нужны тексты для этого сайта - [url=https://nco-krd.ru/]https://nco-krd.ru/[/url] Согласовываем тестовый текст, если заказчик принимает, мы его оплачиваем и заказываем сразу несколько следующих, в итоге нам нужно будет заполнить весь сайт Тестовый текст: Услуги ...