Копирайтер статей для сайта с играми для Андройд

Нужен копирайтер, которому интересно писать статьи об играх для Андройд.

Необходимо написать статью для главной страницы игры.

В статье нужно использовать ключевые слова.

Для статьи написать заголовок h1, анонс, title, ﻿﻿description, подобрать видео и изображения (можно взять со страницы игры на ﻿Google Play).

Опубликовать статью на сайте, указав ссылку на страницу с игрой в ﻿Google Play.

Всё что нужно, это интересно написанная и оформленная статья, которая даст понять, что в игре есть. Если для игры будет больше материала, то можно написать дополняющие статьи в блог. Такие статьи будут ссылаться на страницу игры.

Предстоит написать и опубликовать много материала. Время занятости не один месяц.

Ищу человека, который может сделать качественный материал, выделяющийся из посредственного контента в Интернете.