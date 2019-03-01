Тексты для посадочных (лендинга)

Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/01/centr-finansovyx-rassledovanij-vozmozhnoe-opgops-s-shantazhami-i-dovedeniem-do-samoubijstv/]эта тема[/url] + там есть серия предысторий. Оплата в твердой крипте BarterCoin, все сами выводите куда Вам надо оттуда - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.. Бюджет нормальный, денег не считаем на ...
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Добрый день!
Нужно сделать набор текстов, повсвящённых услугам нашей компании. На эти страницы будет закупаться трафик, в общем - стандартная задача.
Количество предполагаемых страниц около 20-30, но по сути они будут дублировать друг друга.
Тематика - лазерная и фрезерная резка и гравировка.
То есть страницы будут к примеру такие:
- Лазерная резка фанеры
- Лазерная резка акрила
- Лазерная резка кожи
- Лазерная резка бумаги
- Лазерная резка МДФ
- Лазерная резка ПВХ
- Фрезерная резка фанеры
- Фрезерная резка алюминиевого композита
Структура страницы так же предполагается стандартная:
- Что это за материал
- Особенности его резки
- Почему мы
- Наша цена (табличка)
- Заказать у нас (блок запроса на обсчёт).
Сайт по запросу.
Заранее спасибо за ответ :)
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