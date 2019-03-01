Дополнить подробно серию статей, проведя журналистское расследование.

Вот эта тема, посмотрите серию предысторий (4 шт по ссылкам в все более глубокое прошлое).

Оплата в твердой крипте. Оттуда вывод куда Вам надо - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Денег не пожалеем, нужно все раскрутить и написать.