Дополнить подробно серию статей, проведя журналистское расследование.

$100
КопирайтингЗакрыт9 заявок572 просмотра
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Вот эта тема, посмотрите серию предысторий (4 шт по ссылкам в все более глубокое прошлое).

Оплата в твердой крипте. Оттуда вывод куда Вам надо - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Денег не пожалеем, нужно все раскрутить и написать.

4 года назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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