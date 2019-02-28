Наполнить сайты текстами

КопирайтингЗакрыт7 заявок232 просмотра
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Необходимо написать около 250-300 тыс. зн. текста для различных сайтов (проектов), соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата – 35-40 руб. / 1 000 зн.

Бюджет работы - от 9 000 руб.

Приветствуются исполнители с опытом работы в мед.тематике,юриспруденция, строительство (недвижимость), технические описания, написание текстов в сфере красоты и здоровья (спа, процедуры, фитнес), написание текстов для карточек товаров Интернет-Магазинов (тематики разные, постельное белье, ламинат, керамическая плитка, сантехника и т.д.)

5 лет назад
gluhar1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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