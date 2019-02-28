Тексты. Тематика: Быстровозводимые модульные здания

$10
КопирайтингЗавершен5 заявок136 просмотров
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Необходимо написать два текста информационного характера по тематике Быстровозводимые модульные здания (что такое, для чего они вообще...)

1. Модульные офисы

2. Дачные домики

Оплата 1$ за 1K знаков без пробела. Общее количесво знаков до 10.

5 лет назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$6
1 день
Отличная работа. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Анастасия всегда на связи. Быстро оплатила работу. Рекомендую.
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