Медицинский копирайтинг

Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем. Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию. Обязательные требования: Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов. Объем текста: от 2000 до 3000 знаков. Требуемая уникальность: 95% по словам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи типа таких на сайт по репродуктивной медицине. Копирайтеры с хорошим знанием темы или те, кто могут быстро вникнуть, откликнитесь. Предлагайте свои цены за 1000 СБП, будем обсуждать оплату лично.
- Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить описание товара (фитнес блокнот) для магазина. В ТЗ приведены скрины страниц блокнота и краткое описание - чтобы было понятно о чем писать. В ТЗ есть примеры описаний похожих блокнотов. Стиль - Американский разговорный английский. Кол-во слов ~ ...Завершен5 лет назад
Для каждой категории и подкатегории создать свой уникальный текст.Всего 85 категорий и подкатегорий Цель текста - ознакомить клиента с определенной продукцией Текст: -500-800 символов без пробелов, 2 абзаца -в тексте не должно быть пунктуационных, орфографических и т.д. ошибок -уникальность 90% ...Завершен5 лет назад
40 страниц, антиплагиат 80%Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо написать ~20 текстов с сео оптимизацией под ключевые слова. Каждый примерно по 1000 знаков.Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно накрутить отзывы в интернет магазине WildBerries, по цене договоримся!Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить ...Завершен5 лет назад
Требования к кандидату: 1) Вы понимаете смысл слов: целевая аудитория, портрет клиента 2) Вы умеете работать с синонимизацией и автоподстановками 3) Вы умеете работать с гугл документами 4) Обязателен опыт написания SEO-текстов в строительной тематике 5) Грамотность, вы пишете ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайте для написания статей и описаний для сайта. Тематика: фильмыКопирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, всем. Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др. Требования к кандидату: 1 - ...Завершен5 лет назад