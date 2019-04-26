UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике

Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить в ней.

Требования к контенту и уникальности:

- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;

- структурированность – списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

- Обладание навыками SEO-копирайтинга (по конкретным тематикам будет предоставлено определенное количество вхождений слов). Необходимо понимать закон Ципфа.

- Оригинальность от 90%

Объем: 5-6 тыс знаков (с пробелами)

Важно!