Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...
UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить в ней.
Требования к контенту и уникальности:
- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;
- структурированность – списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
- Обладание навыками SEO-копирайтинга (по конкретным тематикам будет предоставлено определенное количество вхождений слов). Необходимо понимать закон Ципфа.
- Оригинальность от 90%
Объем: 5-6 тыс знаков (с пробелами)
Важно!
- Исполнитель должен обладать знаниями в интернет-маркетинге, в частности хорошо ориентироваться в теме настройки контекстной рекламы!
- Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, с периодичностью написания статей — 1-2 в неделю
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требования к кандидату: 1) Вы понимаете смысл слов: целевая аудитория, портрет клиента 2) Вы умеете работать с синонимизацией и автоподстановками 3) Вы умеете работать с гугл документами 4) Обязателен опыт написания SEO-текстов в строительной тематике 5) Грамотность, вы пишете ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайте для написания статей и описаний для сайта. Тематика: фильмыКопирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, всем. Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др. Требования к кандидату: 1 - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет всем. Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров. Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий. Что требуется? Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова С вас - ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему. Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно. К примеру: «Модерн» - это простой и надёжный табурет ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Был куплен шаблон, сделали сайт тест площадка - https://beta.web-vdv.ru/ надо оформить его русскими текстами на базе вводной информации о компании и частично поменять фото под клиента. Пожалуйста пишите сроки и цену Оформление Главная, О компании, Контакты, Услуги, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Даю ТЗ с планом статьи, с ключевыми словами и с источниками информации. Ниша - ручные металлоискатели. Необходимо написать уникальную информационную статью на 7000-8000 сбп для СЕО продвижения сайта. Подробное ТЗ скину в ходе начала работы. Предлагаю 45 руб./19 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо написать несколько текстов на тему "Продажа запчастей для лифтов и эскалаторов", статьи будут примерно такого плана: - Датчики Autonics - Двигатель Fermator - Пружина Fermator И т.д. Нужен человек, который ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно писать текста которые будут публиковаться непосредственно в соц сетях (ФБ, инстаграм), иногда писать продающий текст, информационный. Нужно с этим словом придумать предложение, которое заставит меня задуматься в вашу пользу. P.S. Мне нужен тот, кто понимает ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад