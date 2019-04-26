UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике

КопирайтингЗавершен1 заявка253 просмотра
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Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить в ней.  

Требования к контенту и уникальности:

- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;

-  структурированность –  списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

- Обладание навыками SEO-копирайтинга (по конкретным тематикам будет предоставлено определенное количество вхождений слов). Необходимо понимать закон Ципфа.

- Оригинальность от 90%

Объем: 5-6 тыс знаков (с пробелами)

Важно! 

  • Исполнитель должен обладать знаниями в интернет-маркетинге, в частности хорошо ориентироваться в теме настройки контекстной рекламы!
  • Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, с периодичностью написания статей — 1-2 в неделю
5 лет назад
tepsi
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
vldsk
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$12
2 дня
WMZ
Все замечания правил оперативно
Все прошло хорошо. Спасибо за работу и отзыв.
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