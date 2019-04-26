Все четко, без правок. Вариант адаптива для мобилок Илья представил сам. По коммуникации тоже все четко, не просто сделал задачу, сказал как сделать лучше, чтобы не было проблем с отображением подписи. Однозначно рекомендую. Планирую обращаться еще.