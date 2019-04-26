tepsi

Татьяна tepsi

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработка сайта на ModX

    Мне нужно сделать изменения в основном по функционалу форм (есть форма, которая автоматически отправляет на почту прайс, нужно сделать, чтобы она принимала телефон, у другой формы сделать выпадающим списком подгрузку марок и моделей авто и ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать подпись к емейл письму

    Нужно сверстать подпись к емейл письму для корпоративной почты. Макет в приложении. Исходник есть. Письма отправляются через Яндекс.Почту. Нужно, чтобы подпись корректно отображалась в разных почтовых клиентах и на разных устройствах В заявке просьба озвучить вашу цену за ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн подписи для e-mail письма

    Подпись будет использоваться в деловой переписке в письмах клиентам с корпоративной почты.  В отклике жду вашу цену и срок.  Во вложении пример того, что нравится (крупное фото слева, заливка фона подписи).

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать по макету орг.структуру компании

    Необходимо отрисовать по макету организационную структуру компании. На выходе нужен исходник, который мы сможем в дальнейшем отредактировать и распечатать.  Макет по ссылке: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HqggOogxZ-Yw9TUY-TXmHnP-7dloxqPA65KMp1mPPI/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HqggOogxZ-Yw9TUY-TXmHnP-7dloxqPA65KMp1mPPI/edit?usp=sharing[/url]  Комментарии к макету: [url=https://docs.google.com/document/d/1qfrd5lPBMqjn1jT0M-fegJkt1vZwz2edB0VI2cP6pGk/edit]https://docs.google.com/document/d/1qfrd5lPBMqjn1jT0M-fegJkt1vZwz2edB0VI2cP6pGk/edit[/url]  На отрисованной картинке должен быть лого. Ориентация листа горизонтальная.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка прототипа коммерческого предложения по digital услугам

    Ищу маркетолога с опытом разработки КП для digital услуг (контекстная реклама/таргетинг/создание сайтов/CRM...) Нужно будет разработать прототип КП по комплексу услуг (например, создание лендинга + контекст + настройка аналитических инструментов/ создание ИМ + seo + crm)  Дизайн с ...

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать подпись к емейл письму

    Нужно отрисовать и сверстать подпись к письму для корпоративной почты. Пример того, что нравится в приложении.  Характер писем - деловая переписка менеджеров  с клиентами. Требования: наличие фото и лого в подписи, + контактные данные.  Письма отправляются через ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн 4х всплывающих окон + отрисовка 9 картинок-опций

    Дизайн 4х однотипных страниц + 9 картинок для доп.опций для калькулятора Есть сайт-калькулятор компании, нужно оформить  всплывающее окно в соответствии с прототипом [url=https://jv2c7a.axshare.com/]https://jv2c7a.axshare.com/[/url]   и прорисовать доп.опции Стили текста и основной дизайн в рамках брендбука Полное ТЗ ...

    Брендбук
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить в шапку сайта иконку ватссап на шаблоне Кракен (Битрикс)

    Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса. Просьба откликнуться с указанием стоимости работы.  Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен. В этом шаблоне (Кракен) шапка стандартная, не редактируется в админке, только настраивается ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Посадка верстки на CMS ModX

    12 страниц + 404. Верстка есть, нужно посадить ее на cms + реализовать несложный функционал (подмена части заголовка текстом из utm-метки, сохранение заявок в админке, комментирование, поделиться в соцсетях, удобное редактирование отдельных блоков и страниц ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта по прототипу

    Тематика сайта: Подбор автозапчастей Прототип: [url=https://nbmtos.axshare.com/]https://nbmtos.axshare.com/[/url]  Есть брендбук с основными рекомендациями.  Дизайн презентабельный и строгий.  Только десктоп версия. В отклике укажите, пожалуйста, ваши цены и сроки. Вашим плюсом будет наличие в портфолио работ с автотематикой.

    Дизайн сайтаБрендбук
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу разработчика на Битриксе

    На развернутом на Битриксе сайте нужно будет реализовать следующие задачи:  1. Подмена заголовков и текстов блоков при переходе с контекстной рекламы. Настройка целей для метрики 2. онлайн калькулятор 3. интеграция с CRM Битрикс 24 Сайт сейчас не развернут,  нужна ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Back-end сайта на ModX (развернуть верстку на CMS)

    Нужно "натянуть" верстку на CMS ModX, вытащить необходимые поля в админку для редактирования, несколько элементов с несложным доп.функционалом. Страницы: Главная, 3 посадки со сквозными блоками, статейный блог, страница статьи.  Подробное ТЗ по [url=https://yadi.sk/i/oHImUxk6F7ilxw]ссылке[/url] На каждой странице желтым цветом ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оформить (задизайнить) сайт, собранный на конструкторе

    Задача: отрисовать уникальную шапку сайта + меню и подобрать изображения (фоны, иконки) для оформления всего сайта.   Тематика сайта: прием лома металла  Сайт состоит из главной и двух посадок, собранных на конструкторе.   Во вложении скрины страниц, где показано какие ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продающий текст для презентации

    Нужен продающий текст для презентации водного экстрим шоу.  Есть прототип презентации с короткими текстами на 15 страниц. Нужно переписать тексты, сделать их продающими, эмоциональными, вкусными.   ЦА: заказчики и организаторы корпоративов и др. мероприятий  Срок 1-2 дня.   В отклике укажите, ...

    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике

    Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить ...

    Написание статейSEO-копирайтингРекламная кампания
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статья на тему настройки контекстной рекламы

    [b]Заголовок:[/b] Дешевая настройка Яндекс.Директа - Чего ждать? В статье нужно рассказать о том, что на рынке много предложений по дешевой настройке контекстной рекламы и привести аргументы почему данная услуга не может стоить дешево. [b]Важно! [/b] [list][*]Исполнитель должен обладать знаниями ...

    Написание статейSEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статья на тему: Как минус-слова помогают не сливать бюджет в трубу

    $16

    Ключевые слова: минус слова яндекс директ список фразы минусовка Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: [list=1][*]насколько важно не ограничиваться очевидным набором минус-слов[*]что такое и для чего нужна кросс-минусовка в кампаниях[*]как проверить свои рекламные кампании на ...

    SEO-копирайтингРекламная кампания
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статья на тему "UTM метки в рекламных объявлениях"

    $11

    Заголовок: UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ ...

    Написание статейSEO-копирайтингРекламная кампания
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

    Нужна статья от специалиста или эксперта по настройке контекстной рекламы.  [b]Не пора ли уволить вашего маркетолога? [/b]Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: при неправильной настройке рекламной кампании вы можете долго сливать бюджет в никуда. Поверьте ...

    Написание статейSEO-копирайтингРекламная кампания
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сверстать подпись к емейл письму
Отличный заказчик. Знает что хочет, оперативно проверяет работу и оплачивает.
Все четко, без правок. Вариант адаптива для мобилок Илья представил сам. По коммуникации тоже все четко, не просто сделал задачу, сказал как сделать лучше, чтобы не было проблем с отображением подписи. Однозначно рекомендую. Планирую обращаться еще.
Ответный отзыв
noblefoxy
Татьяна 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
4 года назад
Дизайн подписи для e-mail письма
Ответственный заказчик, всегда на связи, ясно преподносит задачу и необходимые корректировки. Спасибо за сотрудничество :)
Татьяна оперативно справилась с заданием. Результат очень понравился! Спасибо за работу и терпение к моей придирчивости.
Ответный отзыв
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Посадка верстки на CMS ModX
Спасибо за работу. Отличный заказчик. Буду рад поработать ещё)
С задачей справился на отлично, сверху помог исправить косяки верстальщика, за что огромное человеческое спасибо! В админке все удобно, наглядно. Кирилл все понятно и грамотно объяснял по ходу работы. Отличный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Back-end сайта на ModX (развернуть верстку на CMS)
Было приятно работать. ТЗ понятное. Всегда на связи. Оплата вовремя и без проблем!
Рекомендую Сергея как грамотного специалиста по ModX. По задаче нужно было кучу всего вынести в админку на редактирование, Сергей все сделал просто и понятно, всегда на связи, быстро делал правки.
Ответный отзыв
vldsk
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$12
10 баллов
5 лет назад
UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике
Все прошло хорошо. Спасибо за работу и отзыв.
Все замечания правил оперативно
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