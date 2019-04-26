Мне нужно сделать изменения в основном по функционалу форм (есть форма, которая автоматически отправляет на почту прайс, нужно сделать, чтобы она принимала телефон, у другой формы сделать выпадающим списком подгрузку марок и моделей авто и ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать подпись к емейл письму для корпоративной почты. Макет в приложении. Исходник есть. Письма отправляются через Яндекс.Почту. Нужно, чтобы подпись корректно отображалась в разных почтовых клиентах и на разных устройствах В заявке просьба озвучить вашу цену за ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Подпись будет использоваться в деловой переписке в письмах клиентам с корпоративной почты. В отклике жду вашу цену и срок. Во вложении пример того, что нравится (крупное фото слева, заливка фона подписи).Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо отрисовать по макету организационную структуру компании. На выходе нужен исходник, который мы сможем в дальнейшем отредактировать и распечатать. Макет по ссылке: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HqggOogxZ-Yw9TUY-TXmHnP-7dloxqPA65KMp1mPPI/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HqggOogxZ-Yw9TUY-TXmHnP-7dloxqPA65KMp1mPPI/edit?usp=sharing[/url] Комментарии к макету: [url=https://docs.google.com/document/d/1qfrd5lPBMqjn1jT0M-fegJkt1vZwz2edB0VI2cP6pGk/edit]https://docs.google.com/document/d/1qfrd5lPBMqjn1jT0M-fegJkt1vZwz2edB0VI2cP6pGk/edit[/url] На отрисованной картинке должен быть лого. Ориентация листа горизонтальная.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу маркетолога с опытом разработки КП для digital услуг (контекстная реклама/таргетинг/создание сайтов/CRM...) Нужно будет разработать прототип КП по комплексу услуг (например, создание лендинга + контекст + настройка аналитических инструментов/ создание ИМ + seo + crm) Дизайн с ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно отрисовать и сверстать подпись к письму для корпоративной почты. Пример того, что нравится в приложении. Характер писем - деловая переписка менеджеров с клиентами. Требования: наличие фото и лого в подписи, + контактные данные. Письма отправляются через ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Дизайн 4х однотипных страниц + 9 картинок для доп.опций для калькулятора Есть сайт-калькулятор компании, нужно оформить всплывающее окно в соответствии с прототипом [url=https://jv2c7a.axshare.com/]https://jv2c7a.axshare.com/[/url] и прорисовать доп.опции Стили текста и основной дизайн в рамках брендбука Полное ТЗ ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса. Просьба откликнуться с указанием стоимости работы. Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен. В этом шаблоне (Кракен) шапка стандартная, не редактируется в админке, только настраивается ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
12 страниц + 404. Верстка есть, нужно посадить ее на cms + реализовать несложный функционал (подмена части заголовка текстом из utm-метки, сохранение заявок в админке, комментирование, поделиться в соцсетях, удобное редактирование отдельных блоков и страниц ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Тематика сайта: Подбор автозапчастей Прототип: [url=https://nbmtos.axshare.com/]https://nbmtos.axshare.com/[/url] Есть брендбук с основными рекомендациями. Дизайн презентабельный и строгий. Только десктоп версия. В отклике укажите, пожалуйста, ваши цены и сроки. Вашим плюсом будет наличие в портфолио работ с автотематикой.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт4 года назад
На вложенном скриншоте обозначены желтым блоки, которые нужно будет редактировать из админки. В отклике прошу указать бюджет и сроки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
На развернутом на Битриксе сайте нужно будет реализовать следующие задачи: 1. Подмена заголовков и текстов блоков при переходе с контекстной рекламы. Настройка целей для метрики 2. онлайн калькулятор 3. интеграция с CRM Битрикс 24 Сайт сейчас не развернут, нужна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно "натянуть" верстку на CMS ModX, вытащить необходимые поля в админку для редактирования, несколько элементов с несложным доп.функционалом. Страницы: Главная, 3 посадки со сквозными блоками, статейный блог, страница статьи. Подробное ТЗ по [url=https://yadi.sk/i/oHImUxk6F7ilxw]ссылке[/url] На каждой странице желтым цветом ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача: отрисовать уникальную шапку сайта + меню и подобрать изображения (фоны, иконки) для оформления всего сайта. Тематика сайта: прием лома металла Сайт состоит из главной и двух посадок, собранных на конструкторе. Во вложении скрины страниц, где показано какие ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен продающий текст для презентации водного экстрим шоу. Есть прототип презентации с короткими текстами на 15 страниц. Нужно переписать тексты, сделать их продающими, эмоциональными, вкусными. ЦА: заказчики и организаторы корпоративов и др. мероприятий Срок 1-2 дня. В отклике укажите, ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт5 лет назад
Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить ...Завершен5 лет назад
[b]Заголовок:[/b] Дешевая настройка Яндекс.Директа - Чего ждать? В статье нужно рассказать о том, что на рынке много предложений по дешевой настройке контекстной рекламы и привести аргументы почему данная услуга не может стоить дешево. [b]Важно! [/b] [list][*]Исполнитель должен обладать знаниями ...Завершен5 лет назад
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Ключевые слова: минус слова яндекс директ список фразы минусовка Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: [list=1][*]насколько важно не ограничиваться очевидным набором минус-слов[*]что такое и для чего нужна кросс-минусовка в кампаниях[*]как проверить свои рекламные кампании на ...Завершен5 лет назад
- $11
Заголовок: UTM метки в объявлениях - верный путь к качественной аналитике Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна статья от специалиста или эксперта по настройке контекстной рекламы. [b]Не пора ли уволить вашего маркетолога? [/b]Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: при неправильной настройке рекламной кампании вы можете долго сливать бюджет в никуда. Поверьте ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт5 лет назад