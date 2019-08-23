Посадка верстки на CMS ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок230 просмотров

12 страниц + 404. Верстка есть, нужно посадить ее на cms + реализовать несложный функционал (подмена части заголовка текстом из utm-метки, сохранение заявок в админке, комментирование, поделиться в соцсетях, удобное редактирование отдельных блоков и страниц через админку)

Подробное ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1NGs3P8CuKpDxDhm-6YmDDkdIRzYisbbklfB_R16hynI/edit?usp=sharing

В отклике просьба указать вашу цену и сроки

MODX
6 лет назад
tepsi
37 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
С задачей справился на отлично, сверху помог исправить косяки верстальщика, за что огромное человеческое спасибо! В админке все удобно, наглядно. Кирилл все понятно и грамотно объяснял по ходу работы. Отличный специалист, рекомендую.
Спасибо за работу. Отличный заказчик. Буду рад поработать ещё)

Заявки фрилансеров

shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад