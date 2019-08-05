WordPress

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Здравствуйте. Требуется программист для настройки выгрузки (интеграции) объектов с CRM LOTINFO на наш сайт на Wordpress с компонентом Realia. 

Lotinfo Api инструкции предоставляет. 

WordPress
6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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