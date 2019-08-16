Сделать правки на OpenCart

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работы.

Движок OpenCart.

1) Главная страница. Середина. "скачать pdf" никуда не ведет.

Создать новую страницу и разместить на ней 2 каталога PDF для открытия. Каталоги у Заказчика. Cделать в двух местах http://prntscr.com/od48zz переход по нажатию на эту новую страницу, а также переименовать ссылку "смотреть цены" на открыть http://prntscr.com/od49ly

2) В разделе Контакты добавить в этом месте http://prntscr.com/od4ky3 новое поле по всей ширине под ввод телефона. Поля телефон и e-mail сделать не обязательными к заполнению.

3) https://prnt.sc/of7pd2 При отправки консультации на странице Контакты, настроить вид сообщения которое мы получаем. В письме получателю и отправителю в теме письма должно быть указано "URET.com.ru - консультация", в строке от кого - имя отправителя которое он оставил при отправке.

Тема: URET.com.ru - консультация

Внимание!

Вам пришла заявка на консультацию с сайта URET.

Пожалуйста, срочно свяжитесь с клиентом!

Имя: NAME

E-mail: [email protected] Телефон: +78889991011

Сообщение: Text

4) https://prnt.sc/of807a При отправки консультации Главной странице в самом низу http://prntscr.com/od4oto, настроить вид сообщения которое мы получаем. В письме в теме письма должно быть указано "URET.com.ru - консультация".

Тема: URET.com.ru - консультация

Внимание!

Вам пришла заявка на консультацию с сайта URET.

Пожалуйста, срочно свяжитесь с клиентом!

Имя: NAME Телефон: +78889991011

5)Меняем формат сообщения к получателю:

http://prntscr.com/of8lwn Пример вида сообщения которое должен получать Получатель (Мы) http://prntscr.com/of8syh

1. При получении заказа на почту, который пришел через корзину, надо изменить тему письма которое приходит на нашу почту и на почту заказчика ("каталог" заменить на слово "заказ").

2. Нам на почту должно приходить письмо со всеми данными по заказу (сейчас только номер заказа). Можно сделать такое же письмо которое приходит заказчику.)

4. В письме которое получает отправитель и мы, состояние заказа указано как: "Canceled" Вообще убрать состояние заказа. Способ оплаты: оплата наличными. - убрать.

5. В тексте письма Раздел "Инструкции" в письме к отправителю (и в получателе) - убрать.

6. В тексте письма Раздел "Адрес плательщика" в письме к отправителю (и у получателя) заменить на "Отправитель".

Сделать правки по сайту http://riello.com.ru

1) При отправки консультации через "главную", настроить вид сообщения которое мы получаем.

а.Нужно отправлять отправителю уведомление о том что его запрос обрабатывается.

Нужно поменять [email protected] на [email protected]. При этом само сообщение должно приходить, как и сейчас на почту [email protected]

В письме получателю и отправителю в теме письма должно быть указано "RIELLO.com.ru - консультация", в строке от кого - имя отправителя которое он оставил при отправке.

RIELLO.com.ru - консультация

Денисов А.

Внимание!

Вам пришла заявка на консультацию с сайта URET.

Пожалуйста, срочно свяжитесь с клиентом!

Имя:…..

E-mail:…..

Сообщение:…..

2) "Где хранится банер внизу на главной (скидки акции). Надо изменить так как время акции вышло, надо продлить.

3)1.При получении заказа на почту, который пришел через корзину, надо изменить заголовок письма которое приходит на нашу почту и на почту заказчика ("каталог" заменить на слово "заказ").

2. Нам на почту должно приходить письмо со всеми данными по заказу (сейчас только номер заказа). И сделать такое же письмо которое приходит заказчику. В форме надо изменить раздел "модель", в нем надо указывать артикул товара.

3. Нужно поменять [email protected] на [email protected] .При этом само сообщение должно приходить, как и сейчас, на почту [email protected]

4. В письме которое получает отправитель и мы, состояние заказа указано как: "Canceled"? Заменить или вообще убрать. Способ оплаты: оплата наличными. - убрать.

5. Раздел "Инструкции" в письме к отправителю (да и в получателе) - убрать.

6. Раздел "Адрес плательщика" в письме к отправителю (и у получателя) заменить на "Отправитель".

4)Отправка консультации (все консультации с формой отправки где отдельное окно на темном фоне) с главной в самом низу. Изменить текст письма которое приходит к получателю.

[email protected] поменять на нашу почту [email protected]. При этом само сообщение должно приходить, как и сейчас на почту [email protected]

В письме получателю в теме письма должно быть указано "RIELLO.com.ru - консультация", в строке от кого - имя отправителя которое он оставил при отправке.

RIELLO.com.ru - консультация

Денисов А.

Внимание!

Вам пришла заявка на консультацию с сайта URET.

Пожалуйста, срочно свяжитесь с клиентом!

Имя:…..

Телефон:…..

Сообщение:…..

5)При заливке товаров через модуль АОП (сторонний плагин - автоматическое обновление прайсов) не меняются и не создаются разделы каталога. Нужно это исправить,что бы создавались.

6)Внести изменение. На Главной станицы в Центральный банер "Полный каталог". Изменить название на "Каталог RIELLO и технические характеристики". На открывшейся странице разместить файлы для скачивания (каталог, тех характеристики и прочее).

Каталог тут https://uret.com.tr/en/

Техданные на страницах этого сайта:

https://riello-gorelki.ru/katalog/gazovie-gorelki/dvuhstupenchatye-progressivnye-gorelki-rs-mz_30/rs-150-t-c_164

https://riello-gorelki.ru/document?id=L2RvY3MvcmllbGxvL3Byb2R1Y3RzL2ltZy9HQVMgOC05LTEwIFBNXzMucGRmfNCi0LXRhdC90LjRh9C10YHQutC40LUg0YXQsNGA0LDQutGC0LXRgNC40YHRgtC40LrQuHxTZXJpZXNfMzc

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Нужно сделать работу в срок до 16.08.2019 дня.

Оплата 30 USD = 1 952 руб.

Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.