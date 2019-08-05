Интеграция webasyst и срм битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки172 просмотра

Настроить выгрузку заказов с сайта на webasyst в CRM битрикс 24

Выгружаться в лид должен заказ

  • ФИО
  • телефон
  • Имеил
  • данные по сайту (наше пользоват. поле)
  • сумма заказа
  • данные по заказу
Webasyst
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров