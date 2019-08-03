Правки по сайту (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки182 просмотра

Нужно сделать мелкие правки по сайту (вёртска, адаптив, функционал). Оплата сдельная и по-этапная, без предоплаты. По всем вопросам обращаться в скайп

6 лет назад
k909421
Ксения 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров