Сломалась кодировка на сайте на джумле

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки408 просмотров

Адрес сайта в приложенном файле,скриншот тоже !

Сломалась кодировка само по себе,все стало в вопрсоиках ??.

Необходимо срочно починить !

Joomla
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Все отлично ! Оперативно и качественно решил все задачи !!!
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Заявки фрилансеров

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад