Правки сайта на 1C Bitrix

1. обновить лицензию

2. сделать понятным заказ, чтобы не убегало невесть куда

на мобильной версии красное меню чтобы было по умолчанию свернутым

https://yadi.sk/i/-6TO24klwNlnKQ

3. добавить раздел "Банкеты"

4. поставить виджет обратного звонка

5. поставить форму обратной связи под каждый шашлык "Заказать с сайта и получить лаваш с начинкой в подарок" , клиенты оставляют свой номер телефона и им перезванивают

6. чтобы заявки с сайта на телефон приходило уведомление или сразу подключение

сайт

ufa-eda102.ru