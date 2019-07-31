Нужно развернуть архив готового сайта на хостинге. Сайт сделан на цмс Django Suit. Нужен человек который знаком с этой системой. Сам сайт сейчас есть на другом хостинге доступен по ссылке ниже. https://bit.ly/2MrYZ3L
Правки сайта на 1C Bitrix
1. обновить лицензию
2. сделать понятным заказ, чтобы не убегало невесть куда
на мобильной версии красное меню чтобы было по умолчанию свернутым
https://yadi.sk/i/-6TO24klwNlnKQ
3. добавить раздел "Банкеты"
4. поставить виджет обратного звонка
5. поставить форму обратной связи под каждый шашлык "Заказать с сайта и получить лаваш с начинкой в подарок" , клиенты оставляют свой номер телефона и им перезванивают
6. чтобы заявки с сайта на телефон приходило уведомление или сразу подключение
сайт
Заявки фрилансеров
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